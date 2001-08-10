Первые наборы для новорожденных вручат уже на этой неделе

По инициативе Валерия Лимаренко, всем женщинам, родившим после 1 апреля 2019 года, при выписке будут вручать подарочный комплект с предметами ухода за ребенком. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, подарочные наборы предназначены для всех матерей, вне зависимости от материального положения семьи. В них включены средства гигиены и предметы, необходимые для ухода за малышом с первых дней жизни. Это подгузники, одноразовые пеленки, средства для купания, детский крем, салфетки и термометр.

- Наша важнейшая задача — поддерживать семьи с детьми, особенно молодые. Мы не только сохраняем старые меры поддержки, но и активно вводим новые. Наборы для новорожденных станут приятным дополнением к материнскому капиталу и льготам на покупку товаров для малыша, - отметил Валерий Лимаренко.

Южносахалинка Полина Азанова в сентябре этого года готовится стать мамой. Она считает, что подарочные наборы для новорожденных, наряду с социальными выплатами, – неплохое подспорье для молодой семьи.

- Подарки для новорожденных очень пригодятся родителям, у которых еще нет опыта в воспитании. Можно будет уже на выходе из роддома получить всё самое необходимое, - поделилась мнением Полина Азанова.

Сегодня каждая сахалинская семья, где родился первенец, получает единовременную выплату – около 55 тысяч рублей. Молодым женщинам в возрасте от 19 до 25 лет при рождении первого ребенка предоставляется также региональный материнский капитал – 150 тысяч рублей. Сумма регионального капитала при появлении на свет второго ребенка в островном регионе составляет более 200 тысяч рублей.

Также в комплексе мер поддержки сахалинских семей с детьми предусмотрены ежемесячные выплаты на питание детям до трех лет – более 2 тысяч рублей. Для малоимущих семей при рождении ребенка предоставляется компенсация расходов на приобретение детской коляски (до 20 тысяч рублей) и товаров для новорожденного – одежды для малыша, постельного белья, комплекта для выписки из роддома (до 10 тысяч рублей). Для семей с низкими доходами предусмотрена материальная помощь на покупку предметов домашней обстановки, в том числе кроватки, комода, пеленального столика.

Семьи с детьми до трех лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, студенческие семьи, а также семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, могут воспользоваться предметами первой необходимости и детским инвентарем – к примеру, кроватками, ходунками, колясками. Бесплатно взять эти предметы можно в пунктах проката, которые открыты на базе девяти социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Сахалинской области.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу активнее расширять соцподдержку и снижать уровень бедности: речь идёт, в том числе, о помощи семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам. До 5 млн рублей в год выросла сумма адресной помощи тяжелобольным сахалинцам, введены единовременные выплаты для инвалидов I и II групп на строительство и приобретение жилья (до 3,5 млн рублей), единовременные выплаты для семей ветеранов боевых действий, появились компенсации для владельцев частных домов на приобретение дров. На новые меры соцподдержки из бюджета направят более 400 млн рублей.