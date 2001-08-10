В детском саду «Матрёшка» прошла презентация развивающих проектов

В Южно-Сахалинске, в детском саду № 28 «Матрёшка» прошел фестиваль проектов «Креативная среда – территория творчества и познания». Воспитанники младших групп приветствовали гостей мероприятия и выступили с театрально-музыкальной сценкой «Цыплята и котята». На такой позитивной ноте началась презентация 4 лучших идей родителей и педагогов дошкольного образования по созданию развивающего пространства группового помещения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агенстве по развитию города Южно-Сахалинска.

По итогам конкурсного отбора победил проект «Развиваемся в сказке». Его авторы Анна Долгова (учитель-дефектолог) и Анна Лебедева (воспитатель группы для детей с ограниченными возможностями здоровья) предложили предметно-пространственную среду, способствующую развитию и адаптации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Планируется, что проект будет реализован до начала нового учебного года.

- Каждый месяц по мотивам разных сказок педагоги группы будут проводить образовательные и развивающие занятия для особенных ребят. Уверена, такая форма станет интересна нашим воспитанникам, а значит и работать будет эффективно, - поделилась заведующий МБДОУ № 28 «Матрёшка» Ольга Лукьянова.

По окончании официальной части ребят и их родителей пригласили поучаствовать в творческих мастер-классах, где они своими руками смастерили украшения и поделки из природных материалов, птичек из фетра, куклы-обереги, а также малыши рисовали на песке, попробовали себя в робототехнике.