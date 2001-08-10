В минсельхозе Сахалина обсудили подготовку к проведению весенне-полевых работ

В министерстве сельского хозяйства Сахалинской области состоялось первое заседание регионального штаба по проведению весенних полевых работ. Главным вопросом совещания в формате видеоконференцсвязи с представителями муниципальных образований стал ход подготовки к посевной кампании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве.

Сейчас коллективные хозяйства активно проводят ремонт сельхозинвентаря и подготовку машинотракторного парка к проведению весенне-полевых работ. Надёжность тракторов и агрегатов позволяет в оптимальные сроки выполнять агротехнические мероприятия и оказывает влияние на урожайность сельхозкультур. На текущую дату готовность тракторов занимает 89 %, готовность сельхозмашин – 84 % (каждый из показателей на 2 % выше к уровню прошлого года). Потребность в горюче-смазочных материалах на весенне-полевые работы составит 1 300 тонн.

По оперативным данным, к весенней полевой кампании сельхозпроизводители приобретут 4 720 тонн минеральных удобрений. В наличии уже 3 851 тонна. Некоторые предприятия, к примеру ООО «КХ Огоньки», заботясь о росте урожайности, наращивают объёмы применения удобрений – в этом году завезут в 4 раза больше, чем в прошлом (54 тонны).

Большую работу предстоит выполнить по известкованию кислых почв. При этом площадь кислой пашни составляет 31 тыс. га – или 87 % от всей площади пашни. До 2016 года известняковую муку вносили в небольших объёмах, с 2017 года применение стало увеличиваться и составило по годам от 1 280 до 5 240 тонн. В 2019 году планируется произвестковать большими дозами известняковой муки 700 га пашни и внести 7000 тонн мелиоранта.

Важнейший элемент для получения высокого урожая – это использование качественных семян. Потребность в семенах картофеля для СХП и КФХ составляет 7460 тонн. Подготовлено собственных семян 3820 тонн или 51%. Элитных семян в 2019 году планируется высадить 400 тонн, в том числе приобрести в других регионах России предусматривается 250 тонн.

Весь необходимый объём семян кормовых культур поступает из других регионов РФ, так как на острове семена не производятся по природно-климатическим условиям. Потребность в них на 2019 год составляет 932 тонны, в том числе 33 тонны многолетних трав. Уже получено и оплачено 796 тонн (85 %).

По предварительным оперативным данным, вся посевная площадь в хозяйствах региона составит 29 195 га. Картофель займёт 3 600 га, овощи 1175 га. Прирастут площади кормовых культур, составив 24440 га – 111% к уровню 2018 года.

В 2019 году планируется выполнение индикаторов валового производства картофеля и овощей в сельхозпредприятиях и КФХ (картофеля – 38 тыс. тонн, овощей открытого грунта – 24 тыс. тонн). Растительных кормов для нужд животноводства запланировано заготовить 165 тыс. тонн.

Также в рамках заседания представителям муниципальных образований довели информацию о том, что в Сахалинской области подготовлен паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации», в рамках которого планируется заключать соглашения с муниципалитетами с достижением показателей по количеству вовлечённых хозяйств.

Ещё одним вопросом стала централизованная поставка комбикормов для нужд личных подсобных хозяйств области.