Лучший конкурсант сахалинской студвесны поедет в Крым
Лучший конкурсант по мнению жюри Сахалинской Студенческой весны и дирекции форумной кампании ОстроVa2019 получит приглашение на Форум «Таврида». Он ежегодно проходит в Крыму и собирает тысячи молодых деятелей культуры и искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.
По традиции образовательная площадка поделена на 15 тематических смен, где участники могут выиграть грантовый конкурс и получить на реализацию своей идеи до миллиона рублей. Чтобы попасть на форум участники проходят жесткий отбор. А лучший конкурсант сахалинского этапа Студвесны сможет обойти его и получить прямое приглашение на одну из смен.
- Таврида - самый популярный форум, и таким способом мы можем заинтересовать творческую молодёжь. На Студенческой весне такого еще не было. В нашем регионе огромное количество талантливых людей, которые достойны «Тавриды» и, возможно, некоторым нужен толчок в форме приглашения. Студенческая весна является программой поддержки и развития студенческого творчества, поэтому мы и подумали дать приглашение на форум «Таврида» на фестивале, - отметила посол форума «Таврида» на островах Тамара Сергиенко.
Подать заявку для участия в форуме «Таврида» могут все желающие. Регистрация проходит на сайте Росмолодежь. ( https://myrosmol.ru/event/24407 ). Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте форума (https://tavridaforum.art/) или группе Вконтакте. ( https://vk.com/tavridaforum )
Сахалинская студенческая весна стартует 3 апреля. Фестиваль соберет более 300 участников. В этом году фестиваль пройдет под девизом «Перед нами весь мир!». Мероприятие приурочат к Году Театра в России.
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