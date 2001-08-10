Южносахалинцы смогут получить разрешение торговать на городских ярмарках
В преддверии ярмарочного сезона департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка напоминает индивидуальным предпринимателям, владельцам крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также садоводам-огородникам о правилах участия в муниципальных ярмарках, в частности о получении разрешения на торговлю. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Порядок участия в муниципальных ярмарках регламентируется постановлением Сахалинской области, Налоговым кодексом (статья 217), а также регламентом, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска. Это касается ярмарочных площадок за магазином «Техник» (работают по пятницам и субботам), а также площадки за Домом торговли, которая откроется к 25 мая.
Подать документы на получение разрешения можно в отделениях МФЦ, а также в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка (пр. Победы, 62а). По телефону 300-736 (доб. 2) ежедневно в рабочие часы можно проконсультироваться. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам необходимо представить свидетельство о регистрации предприятия; владельцам личного подсобного хозяйства - выписку из похозяйственной книги (ее можно получить в департаменте), гражданам, занимающимся садоводством, - справку из садоводческого общества о наличии земельного участка.
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка предоставляет муниципальную услугу «Выдача разрешения на участие в ярмарке» и в электронном виде (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2934). Заявку можно подать дистанционно через портал госуслуг, прикрепив отсканированные документы. В департаменте оборудовано специальное рабочее место для тех, у кого нет возможности сделать это самостоятельно. Специалисты помогут зарегистрироваться в системе и подать заявку.
На сегодняшний день через портал госуслуг выдано 56 разрешений, 28 из них - садоводам-огородникам.
На территории Южно-Сахалинска для садоводов-огородников предусмотрены места, где можно реализовать излишки урожая с приусадебных и дачных участков без получения разрешения (с 1 мая по 20 ноября): территория возле ТЦ «Янтарь», ТЦ «Зодчий», возле здания администрации п/р Хомутово, возле почтового отделения связи № 21 в п/р Луговое, в районе павильона «Имуден» в п/р Ново-Александровск, с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина», с. Березняки, ул. Зеленая, 20а, в районе магазина «Березка», с. Санаторное, напротив дома № 7, в районе теннисного корта, с. Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка.
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