На Сахалине состоялся форум «Формула Успеха-2019»
В Охе завершился IV межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Формула успеха». Он объединил более 120 участников из 8 муниципальных образований Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.
- То, что форум посетили рекордное количество муниципалитетов, говорит о том, что у молодёжи есть желание развиваться и становиться лучше. Ребята инициативные, не стесняются предлагать идеи по развитию своих городов, сел и мы, конечно, будем их поддерживать, - рассказал заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Егор Умнов.
На протяжении трех дней участники изучали основы работы в команде и создания проектов, участвовали в тренингах, квесте, мастер-классах и проектном марафоне.
- Радует, что у ребят есть подобные образовательные площадки, где они могут показать себя и научиться чему-то новому. Например, на квесте «Супергерои нашего времени» участники учились работать в команде, а еще каждый из них осознал, что он обладатель уникальных «суперсил» - сильных качеств, которые можно развивать и усиливать, -поделился тренер образовательной программы Александр Каширин.
Образовательную программу подготовили федеральные эксперты из Москвы, Мурманска и Владимира, включив разные форматы и технологии. Квесты, мастер-классы и лекции объединили сахалинцев от 16 до 35 лет.
- Для своих лет ребята обладают высоким уровнем осознанности, открыто говорят о своих личных целях, о добровольчестве, ответственно подходят к своему развитию и достижению целей. Благодаря форуму их навыки стали еще лучше, поэтому в ближайшее время регион может увидеть интересные социальные проекты, - отметил тренер образовательной программы Виталий Балахонов.
Участники форума разработали проекты по различным направлениям: экология, сохранение исторической памяти, пропаганда ЗОЖ, подготовка кадров в сфере государственной молодёжной политики, творчество, развитие добровольчества, работа с подростками в трудной жизненной ситуации и другие. Все они не требуют особых финансовых затрат. Теперь участники будут работать над воплощением своих идей в жизнь.
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