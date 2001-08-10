На Сахалине приступил к обучению новый набор студентов-медиков базовой медицинской кафедры. Удаленная кафедра Тихоокеанского государственного медицинского университета в областном центре является единственной образовательной площадкой такого формата в России. Курс занятий совмещает теорию и практику, а студенты не только получают знания, но и занимаются вопросами будущего трудоустройства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

– Удаленное обучение в одном из ведущих медицинских вузов страны помогает решать проблему дефицита медицинских кадров в Сахалинской области, – отметил глава региона Валерий Лимаренко. – Будущие врачи обучаются на выпускных курсах приморского университета, при этом живут в родном регионе и получают возможность закрепиться на потенциальных рабочих местах.

Обучение в Южно-Сахалинске для пятикурсников длится два семестра. Образовательной базой является Сахалинская областная клиническая больница. Лекции читают преподаватели медицинского вуза, которые специально прилетают из Владивостока.

Первый цикл занятий в новом семестре посвящен хирургии, сразу после пар студенты отправляются в операционную.

– В университете мы занимаемся в больших группах, а здесь совсем другой уровень погружения в лечебный процесс. С каждым проводится индивидуальная работа, – рассказала студентка Юлия Ерофеева.

После окончания университета Юлия планирует вернуться на Сахалин. Такие же планы и у остальных шестерых студентов, выбравших удаленное образование. С 2016 года за время работы базовой кафедры ТГМУ в Южно-Сахалинске ее выпускниками стали более 30 человек. Все они остались работать на Сахалине.

– Многие специалисты после получения дипломов трудоустроились в поликлиники. Ни на одного молодого врача не поступало жалоб. Это очень значимый проект для региона, он позволяет студентам заранее определиться с местом работы. Некоторые ребята возвращаются на свою малую родину, трудоустраиваются в районные больницы, – рассказала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Лариса Згурьева.

Учебный курс на Сахалине не отличается от того, что проходят студенты в стенах университета во Владивостоке. Но за счет практических занятий, которые будущие врачи проходят в реальных условиях больниц и поликлиник, интенсивность обучения значительно повышается.

– Это очень важно, что на Сахалине и Курилах так заботятся о молодых кадрах. Для привлечения специалистов в медицинские учреждения на островах предлагается множество мер поддержки. Выплачиваются подъемные, предоставляется служебное жилье. Руководство региона создает уникальные условия для учебы и работы, – считает доцент кафедры хирургии ТГМУ Юрий Пахолюк.

Особое внимание в области уделяется целевому набору студентов в медицинские вузы для того, чтобы выпускники вузов трудоустраивались в сахалинских учреждениях здравоохранения. По инициативе Валерия Лимаренко, в этом году будет удвоен набор на целевое обучение с 50 до 100 человек. «Целевики» имеют приоритет при вступлении в кадровую программу и получении мер социальной поддержки.

Ранее глава региона поставил перед правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине: привлечь высококвалифицированных специалистов, сократить очереди в больницах и поликлиниках более чем в два раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием. Уже сейчас вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,5 и 2,7 миллиарда соответственно. С апреля вырастут зарплаты врачей и среднего медперсонала в учреждениях, которые работают по современным стандартам. Принято решение об увеличении в два раза «подъемных» для специалистов, которые прибывают по кадровой программе.