В Южно-Сахалинске сегодня стартует регистрация на «Тотальный диктант»
Ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится в Южно-Сахалинске 13 апреля в 16:00. Для участия в акции необходима предварительная регистрация, которая откроется 3 апреля в 15:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».
Мероприятие в Южно-Сахалинске традиционно пройдет в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», а также площадках Музейно-мемориального комплекса «Победа», Исторического парка «Россия – моя история», учебного центра «КБ Бридж».
Обязательным условием участия в акции является регистрация. Необходимо зайти на страницу https://totaldict.ru/yuzhno-sakhalinsk/ Далее следует выбрать подходящую площадку и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Информация о том, на какую площадку вы записались, а также сведения об оценках будут доступны в вашем личном кабинете.
Текст для диктанта 2019 года написал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. В Год театра в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» диктант прочтёт художественный руководитель Международного Сахалинского театрального центра им. А. П. Чехова Александр Агеев.
«Тотальный диктант» – добровольная бесплатная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.
«Тотальный диктант» проводится в Южно-Сахалинске в восьмой раз. Его организаторами в 2012 году выступили преподаватели кафедры журналистики СахГУ. С 2016 года главным координатором акции является Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». За всю историю «диктаторами» акции выступали писатели и поэты Николай Тарасов и Ирина Левитес, журналисты Ирина Свидерская, Денис Федосеев, Василий Арсентьев и многие другие известные сахалинцы.
В 2018 году филологами был проверен 121 бланк, и только трое написали диктант на «отлично». С каждым годом акция приобретает все большую популярность, а площадки уже не вмещают всех желающих. Для тех, кто не смог зарегистрироваться, организаторы предлагают написать диктант онлайн по ссылке на официальном сайте.
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