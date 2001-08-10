Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2019
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11:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В налоговой инспекции Южно-Сахалинска пройдут дни открытых дверей

В межрайонной ИФНС России № 1 по Сахалинской области пройдут дни открытых дверей, где горожанам расскажут о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также о заполнении налоговых деклараций.

Как стало известно ТИА «Острова», специалисты проконсультируют, кто обязан декларировать полученные доходы, в какие сроки и по другим вопросам налогового законодательства. Кроме этого всем желающим предложат зарегистрировать «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При себе необходимо иметь паспорт и оригинал/копию свидетельства (уведомления) о постановке на учет физического лица.

Мероприятия будут проходить 4, 8, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00 по адресу: ул. Ленина, 105а, операционный зал № 2. Дополнительную информацию можно узнать по телефону единого контакт-центра 8-800-222-22-22.

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