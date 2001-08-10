В Южно-Сахалинске в этом году заменят 171 контейнерную площадку

Аукцион по выбору подрядной организации, которая обустроит новые площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и заменит мусорные контейнеры, прошел в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

По данным департамента городского хозяйства, программа по обустройству контейнерных площадок закрытого типа рассчитана на 3 года. За это время в порядок будут приведены более 500 мест складирования ТКО на территории всего городского округа, а также закуплены порядка 1400 контейнеров европейского стандарта. На эти цели из бюджета области выделено свыше 31 млн рублей.

- В этом году будет обустроена 171 площадка и приобретено 468 контейнеров. Работы должны быть завершены до 15 августа. В этом году аукцион выиграло местное ООО «Южком», - рассказал заместитель начальника МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Олег Чернышов.

Так называемые евроконтейнеры представляют собой закрытые конструкции, в зависимости от плотности жилых домов - на 3, 4 или 5 контейнеров. Первые подобные контейнеры уже установлены в 25-м мкр, а также рядом с жилым домом № 33 по ул. Пуркаева. Перечень адресов, где в этом году появятся евроконтейнеры, размещен на официальном сайте администрации в разделе «Информация для населения» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/1457).

Стоит отметить, что в планах департамента городского хозяйства изготовление 20 заглубленных контейнерных площадок нового типа. Их разместят в центральной части областного центра.