За последние годы туристический поток в Южно-Сахалинске значительно вырос

В последние годы отмечается увеличение объема внутреннего турпотока в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила начальник отдела по делам молодежи и туризму городского департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Ястребова на отраслевом совещании.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, по итогам 2018 года на развитие туризма в городском округе из регионального и муниципального бюджетов направлено 16,9 млн. рублей. Внутренним и въездным туризмом в областном центре занимается 18 туристических компаний, официально зарегистрированных в едином федеральном реестре туроператоров. В сфере гостиничного бизнеса занято более 1,0 тыс. человек, занятость населения в сфере туризма составляет более 300 человек.

В 2018 году Южно-Сахалинск посетило 4,5 тысячи иностранных туристов с круизных судов. Администрацией города было оказано содействие для встречи гостей. В этом году ожидается 7 заходов судов с ориентировочной численностью отдыхающих 8,5 тыс. человек.

Одним из проектов, реализуемых за счет средств областной субсидии, стало создание единой сети туристской навигации на территории города. В границах гостевого маршрута установлено 15 навигационных знаков к объектам культурного наследия, туристического показа и местам массового отдыха. Указатели оснащены системой QR-кода, позволяющей получить информацию о маршруте и краткое описание объекта. На реализацию проекта из бюджета Сахалинской области направлено 2,6 млн. рублей.

Большим вкладом, в том числе и в развитие туристической отрасли, стало проведение масштабных мероприятий, таких, как чемпионат «Ворлдскиллс» и Первые международные зимние игры Дети Азии.

В рамках работы по развитию экологического туризма выполнено обследование ранее обустроенных туристских маршрутов на водопад Уюновский и грязевой вулкан. В результате были выявлены поврежденные стенды и указатели. Городским департаментом по делам молодежи, спорту и туризму дополнительно изготовлено 15 информационных стендов. Они будут установлены в границах экотроп в этом году.

Для развития социального туризма департаментом разработан механизм поддержки субъектов туристской деятельности, что позволяет воспользоваться услугами бесплатных социальных туров ветеранам, горожанам с ограниченными возможностями здоровья и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Так, в прошлом году участниками социальных туров стали более 300 южносахалинцев.

Значимыми задачами на 2019 год Елена Ястребова назвала развитие экологического туризма, туристско-рекреационной зоны «Место силы «Весточка» (оснащение территории дополнительными автономными туалетами, монтаж уличного освещения и т. д.), установку в гостиницах информационных киосков, предоставляющих материалы о туристском потенциале Южно-Сахалинска и некоторые другие.