За последние годы туристический поток в Южно-Сахалинске значительно вырос
В последние годы отмечается увеличение объема внутреннего турпотока в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила начальник отдела по делам молодежи и туризму городского департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Ястребова на отраслевом совещании.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, по итогам 2018 года на развитие туризма в городском округе из регионального и муниципального бюджетов направлено 16,9 млн. рублей. Внутренним и въездным туризмом в областном центре занимается 18 туристических компаний, официально зарегистрированных в едином федеральном реестре туроператоров. В сфере гостиничного бизнеса занято более 1,0 тыс. человек, занятость населения в сфере туризма составляет более 300 человек.
В 2018 году Южно-Сахалинск посетило 4,5 тысячи иностранных туристов с круизных судов. Администрацией города было оказано содействие для встречи гостей. В этом году ожидается 7 заходов судов с ориентировочной численностью отдыхающих 8,5 тыс. человек.
Одним из проектов, реализуемых за счет средств областной субсидии, стало создание единой сети туристской навигации на территории города. В границах гостевого маршрута установлено 15 навигационных знаков к объектам культурного наследия, туристического показа и местам массового отдыха. Указатели оснащены системой QR-кода, позволяющей получить информацию о маршруте и краткое описание объекта. На реализацию проекта из бюджета Сахалинской области направлено 2,6 млн. рублей.
Большим вкладом, в том числе и в развитие туристической отрасли, стало проведение масштабных мероприятий, таких, как чемпионат «Ворлдскиллс» и Первые международные зимние игры Дети Азии.
В рамках работы по развитию экологического туризма выполнено обследование ранее обустроенных туристских маршрутов на водопад Уюновский и грязевой вулкан. В результате были выявлены поврежденные стенды и указатели. Городским департаментом по делам молодежи, спорту и туризму дополнительно изготовлено 15 информационных стендов. Они будут установлены в границах экотроп в этом году.
Для развития социального туризма департаментом разработан механизм поддержки субъектов туристской деятельности, что позволяет воспользоваться услугами бесплатных социальных туров ветеранам, горожанам с ограниченными возможностями здоровья и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Так, в прошлом году участниками социальных туров стали более 300 южносахалинцев.
Значимыми задачами на 2019 год Елена Ястребова назвала развитие экологического туризма, туристско-рекреационной зоны «Место силы «Весточка» (оснащение территории дополнительными автономными туалетами, монтаж уличного освещения и т. д.), установку в гостиницах информационных киосков, предоставляющих материалы о туристском потенциале Южно-Сахалинска и некоторые другие.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
17:32 28 Марта В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
16:01 28 Марта Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»
Выбор редакции
- 17:58 2 Апреля Волонтеры Южно-Сахалинска помогают переходить на цифровое телевидение
- 17:32 2 Апреля На Сахалине состоялся форум «Формула успеха-2019»
- 17:06 2 Апреля Гонки между водителями автобусов в Южно-Сахалинске могут повлечь расторжение договора с перевозчиком
- 16:01 2 Апреля Сахалинские оперативники задержали группу наркокурьеров
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?