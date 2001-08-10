В ЕГЭ досрочного периода по обществознанию и информатике приняли участие 120 человек
На Сахалине продолжается досрочный период государственной итоговой аттестации. В среду, 3 апреля, на Сахалине состоялся ЕГЭ досрочного периода по обществознанию и информатике. Сдать обществознание изъявили желание 111 человек, информатику - 9. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
- Сегодня на нашем экзаменационном пункте выпускники прошлых лет и студенты колледжей и техникумов сдают ЕГЭ по обществознанию. Мы подготовили для них 12 аудиторий. Ребята приехали из разных муниципальных образований: Невельска, Холмска, Корсакова, Долинска, Анивы и г. Южно-Сахалинска, - рассказывает Ирина Дерябина, член областной государственной экзаменационной комиссии. - Хочу отметить, что данный предмет пользуется популярностью среди экзаменов по выбору, так как он необходим при поступлении в вузы по разным специальностям. Именно поэтому, он считается одним из самых массовых.
Экзаменационные испытания проходили на базе двух пунктов СОШ № 26 (обществознание) и СОШ № 5 (информатика) г. Южно-Сахалинска. Во всех экзаменационных аудиториях была обеспечена 100% прямая видеотрансляция в режиме онлайн. В пунктах сдачи ЕГЭ контролировали соблюдение порядка члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы, технические специалисты. Для того, чтобы ЕГЭ сделать более честным и прозрачным привлекаются общественные наблюдатели. Кроме этого, дистанционно видеонаблюдение вели сотрудники министерства образования Сахалинской области.
- На экзаменационном пункте я присутствую в качестве общественного наблюдателя. Это мой первый опыт. Моя главная задача - наблюдать, чтобы все было законно, объективно и справедливо, - делится общественный наблюдатель от Российского союза молодежи, студент 1 курса Сахалинского института железнодорожного транспорта Максим Немец. – ЕГЭ испытал на себе в прошлом году, когда заканчивал школу. После сдачи экзаменов, могу с уверенностью сказать, что ЕГЭ по силам сдать каждому. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем участникам единого госэкзамена, прежде всего, справиться с волнением и собраться с мыслями. И тогда всё получится!
Организаторы и общественные наблюдатели отметили, что сегодняшний экзамен прошел на территории Сахалинской области без нарушений, в штатном режиме. Технологических сбоев в ходе экзамена не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, досрочный период продлится до 10 апреля. Надо отметить, что ЕГЭ по обществознанию и информатике – последние экзамены, которые выпускники прошлых лет и студенты учреждений профессионального образования сдают в досрочный период. 5, 8 и 10 апреля запланированы резервные дни для сдачи всех предметов.
По вопросам проведения ЕГЭ участники и их родители смогут обратиться по телефонам «горячей линии»: 8 (4242) 46-59-60,46-59-93.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
17:32 28 Марта В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
16:01 28 Марта Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»
Выбор редакции
- 17:58 2 Апреля Волонтеры Южно-Сахалинска помогают переходить на цифровое телевидение
- 17:32 2 Апреля На Сахалине состоялся форум «Формула успеха-2019»
- 17:06 2 Апреля Гонки между водителями автобусов в Южно-Сахалинске могут повлечь расторжение договора с перевозчиком
- 16:01 2 Апреля Сахалинские оперативники задержали группу наркокурьеров
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?