В ЕГЭ досрочного периода по обществознанию и информатике приняли участие 120 человек

На Сахалине продолжается досрочный период государственной итоговой аттестации. В среду, 3 апреля, на Сахалине состоялся ЕГЭ досрочного периода по обществознанию и информатике. Сдать обществознание изъявили желание 111 человек, информатику - 9. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

- Сегодня на нашем экзаменационном пункте выпускники прошлых лет и студенты колледжей и техникумов сдают ЕГЭ по обществознанию. Мы подготовили для них 12 аудиторий. Ребята приехали из разных муниципальных образований: Невельска, Холмска, Корсакова, Долинска, Анивы и г. Южно-Сахалинска, - рассказывает Ирина Дерябина, член областной государственной экзаменационной комиссии. - Хочу отметить, что данный предмет пользуется популярностью среди экзаменов по выбору, так как он необходим при поступлении в вузы по разным специальностям. Именно поэтому, он считается одним из самых массовых.

Экзаменационные испытания проходили на базе двух пунктов СОШ № 26 (обществознание) и СОШ № 5 (информатика) г. Южно-Сахалинска. Во всех экзаменационных аудиториях была обеспечена 100% прямая видеотрансляция в режиме онлайн. В пунктах сдачи ЕГЭ контролировали соблюдение порядка члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы, технические специалисты. Для того, чтобы ЕГЭ сделать более честным и прозрачным привлекаются общественные наблюдатели. Кроме этого, дистанционно видеонаблюдение вели сотрудники министерства образования Сахалинской области.

- На экзаменационном пункте я присутствую в качестве общественного наблюдателя. Это мой первый опыт. Моя главная задача - наблюдать, чтобы все было законно, объективно и справедливо, - делится общественный наблюдатель от Российского союза молодежи, студент 1 курса Сахалинского института железнодорожного транспорта Максим Немец. – ЕГЭ испытал на себе в прошлом году, когда заканчивал школу. После сдачи экзаменов, могу с уверенностью сказать, что ЕГЭ по силам сдать каждому. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем участникам единого госэкзамена, прежде всего, справиться с волнением и собраться с мыслями. И тогда всё получится!

Организаторы и общественные наблюдатели отметили, что сегодняшний экзамен прошел на территории Сахалинской области без нарушений, в штатном режиме. Технологических сбоев в ходе экзамена не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, досрочный период продлится до 10 апреля. Надо отметить, что ЕГЭ по обществознанию и информатике – последние экзамены, которые выпускники прошлых лет и студенты учреждений профессионального образования сдают в досрочный период. 5, 8 и 10 апреля запланированы резервные дни для сдачи всех предметов.

По вопросам проведения ЕГЭ участники и их родители смогут обратиться по телефонам «горячей линии»: 8 (4242) 46-59-60,46-59-93.