В Южно-Сахалинске состоялась презентация проектов конкурса «Шаг вперед»

Инициативные горожане презентовали 14 проектов в рамках грантового конкурса «Шаг вперед», который проводится в Южно-Сахалинске уже шестой раз. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Конкурс направлен на создание условий для формирования мотивации молодежи (в том числе из группы риска) к ведению здорового образа жизни, на профилактику детской преступности, наркомании и беспризорности.

В этом году большинство проектов посвящены различным видам спорта (футбол, сават, хоккей, акробатика), летней оздоровительной кампании, а также военно-патриотическому и культурному воспитанию подрастающего поколения.

По итогам конкурса, которые станут известны уже в середине мая, авторы лучших идей получат гранты на их реализацию. Максимальная сумма гранта составляет 300 тысяч рублей. Всего в 2019 году для этих целей из муниципального бюджета будет выделено 1,2 миллиона рублей.

В следующем году принять участие в конкурсе «Шаг вперед» также могут некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ТОСы и просто инициативные горожане. Подробную информацию можно узнать в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска (ул. Невельская, 31, каб. 3), на официальном сайте http://sport.yuzhno-sakh.ru/ или по телефону 312-599 (доб. 5).