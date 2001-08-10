У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение прибрежного льда

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС, 4 апреля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжится весеннее разрушение прибрежного льда и вынос его в открытое море под воздействием отжимного ветра. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.