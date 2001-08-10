Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2019
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17:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Канатная дорога «Горного воздуха» будет закрыта для регламентных работ

В островной регион прибудут специалисты компании "Doppelmayr" из Австрии, обслуживающие канатную дорогу СТК «Горный воздух». Регламентные работы плановые и проводятся каждый год. Время проведения работ назначают представители обслуживающей компании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

- Компания "Doppelmayr" ответственно подходит к вопросам безопасности. Для них важно проводить обслуживание канатных дорог вовремя. К тому же они самостоятельно выбирают время, когда они приезжают, - отметил управляющий СТК «Горный воздух» Никита Буланенко.

Таким образом, проведение регламентных работ запланировано на 10,11,12 апреля. 13-14 апреля канатная дорога будет открыта от средней до верхней станции. Дальнейшее расписание будет опубликовано дополнительно.

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