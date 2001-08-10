Сахалинская область готовится к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Один из главных праздников страны в регионе отметят серией мероприятий, которые будут проходить с конца апреля по 9 мая. Подготовку к предстоящим торжествам обсудили на заседании организационного комитета «Победа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Открывая совещание, заместитель губернатора Сергей Будкин подчеркнул, что Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашей страны. И одной из задач оргкомитета «Победа» является сохранение памяти о подвигах защитников Родины.
- Ключевой вопрос для нас - подготовка к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Здесь речь идет не только о проведении праздничных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, но и о решении вопросов по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Все обязательства со стороны государства должны чётко выполняться, а проблемы каждого ветерана решаться в приоритетном порядке, - отметил Сергей Будкин.
Он напомнил, что за последние 10 лет в Сахалинской области было обеспечено жильем 350 ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны.
В этом году по поручению главы региона Валерия Лимаренко в Сахалинской области будет отремонтирован ряд памятников воинской славы. Кроме того, поручено предусмотреть ежегодное финансирование работ по сохранению мемориалов - объектов культурного наследия.
О праздновании 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице области рассказала первый вице-мер Южно-Сахалинска Наталия Куприна. По ее словам, 26 апреля стартует всероссийская военно-патриотическая акция «Вахта памяти-2019». На улицах областного центра сахалинцы смогут увидеть механизированную колонну техники ДОСААФ и мотоциклистов мотоклуба, которые проедут по городу на раритетной технике. Вначале участники акции соберутся на торжественном митинге на площади Славы. А по его окончанию колонна техники проследует из Южно-Сахалинска до Анивы и Холмска.
С 20 апреля по 20 мая в школах Южно-Сахалинска будут проходить тематические уроки и классные часы с приглашением ветеранов, а также военно-спортивные игры, выставки и конкурсы.
8 мая состоится праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в Сахалинском Международном театральном центре им. А.П. Чехова. В этот же день стартует акция «Георгиевская ленточка». Сахалинцам будут раздавать символы Победы за правильные ответы об истории Великой Отечественной. Проверить свои знания можно будет на площадях Славы, Победы и у Чехов-Центра в Южно-Сахалинске.
Главные события праздника развернутся 9 мая. На площади Ленина будет работать выставка военной техники, утром на площади Победы начнется традиционный военный парад.
В День Победы в Южно-Сахалинске будет организована работа 10 полевых кухонь в местах проведения праздничных мероприятий. Здесь всех желающих угостят солдатской кашей и чаем.
Вечером на площади Победы для жителей и гостей области состоится концерт с участием государственного академического Сибирского хора. После этого ночное небо озарят огни праздничного фейерверка.
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