Более сотни сахалинцев уже позвонили на горячую линию по вопросам здравоохранения

Жители области могут сообщить о проблемах своей больницы или поликлиники по единому бесплатному номеру телефона: 1-300. О первых итогах работы сервиса, который начал работать в тестовом режиме, рассказали сегодня на пресс-конференции в региональном правительстве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева, за два дня на линию поступило более сотни звонков. Людей интересовали вопросы, касающиеся записи на прием к врачу, возможности взять талон на портале государственных услуг и лекарственного обеспечения.

— Мы считаем, что единый телефон «1-300» будет способствовать оперативному реагированию на обращения жителей Сахалинской области. Ранее они поступали к специалистам на бумажных носителях. На их отработку требовалось много времени – иногда до 30 дней. Теперь вопрос решается за несколько минут, — рассказал Антон Зайцев. — Также система позволяет организовать общественный контроль. При некачественном оказании услуги человек может позвонить, выразить свое недовольство. А мы должны отреагировать и понять в каком учреждении система дает сбой. В результате, качество медицинских услуг в Сахалинской области будет улучшаться.

Система «1-300» создана совместно с компанией «Ростелеком». Она работает по схеме единой службы спасения «112». Как отметил директор по интеграционным проектам макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Максим Ситников, в настоящее время горячую линию обслуживают 15 операторов. Вызов на номер 1-300 для жителей области является бесплатным.

— Компания «Ростелеком» крайне заинтересована в этом социально значимом проекте. Он позволит регулярно и бесплатно получать обратную связь от людей, которые обращаются за медицинской помощью. На данном этапе звонки принимаются в будние дни с 8:00 до 17:00 по сахалинскому времени. Операторы call-центра дают ответы на типовые вопросы или переадресовывает звонок на ответственного сотрудника медучреждения. В дальнейшем вся информация о поступивших обращениях и записи разговоров передаются для анализа в ГБУЗ «СОМИАЦ», — пояснил Максим Ситников. Он призвал сахалинцев активно пользоваться данным номером.

В течение апреля сall–центр будет работает в тестовом режиме в Южно-Сахалинске. За это время планируется устранить все технические сложности. В дальнейшем воспользоваться телефонной линией смогут жители и других районов Сахалинской области.

Сейчас региональное правительство ведет работу по кардинальному изменению ситуации в медицине. Поставлены задачи по привлечению к работе в больницах и поликлиниках специалистов высокого уровня, сокращению очередей более чем в 2 раза, оснащению медучреждений всем необходимым оборудованием. Уже сейчас вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,5 и 2,7 млрд соответственно. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в 5 учреждениях, в ближайшее время запустится горячая линия для пациентов. С апреля вырастут зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, которые работают по современным стандартам; принято решение о росте «подъёмных» для материковых специалистов в 2 раза; выросли квоты на обучение сахалинцев в медвузах.