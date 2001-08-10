На Сахалине отменили поезда дальнего следования
Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об изменениях в расписании. Как сообщили в пресс-службе компании, они связаны с реконструкцией железнодорожной колеи на общесетевой стандарт. 5,10,22,25 и 29 апреля не будут ходить поезда дальнего следования по следующим направлениям:
№003/004 сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск отправлением из Южно-Сахалинска в 22.39, отправлением из Ноглик в 21.06;
№603/604 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск отправлением из Южно-Сахалинска в 18.02, отправление из Ноглик в 16.44.
Также 6, 13 и 20 апреля багажное отделение железнодорожной станции Южно-Сахалинск не работает.
Пассажирская компания «Сахалин» приносит извинения за доставленные неудобства.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:18 Сегодня Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
09:37 Сегодня Федеральное финансирование строительства спортивных объектов в Сахалинской области увеличится
- 09:01 Сегодня «Xbox One X» побудил владельца к оплате штрафа
- 10:49 Сегодня На Сахалине отменили поезда дальнего следования
17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
17:32 28 Марта В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
16:01 28 Марта Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»
Выбор редакции
- 12:11 Сегодня Сахалинские поклонники высокой музыки рукоплескали Юрию Башмету и камерному ансамблю «Солисты Москвы»
- 11:57 Сегодня Сахалинцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований среди глухих
- 09:18 Сегодня Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
- 17:58 2 Апреля Волонтеры Южно-Сахалинска помогают переходить на цифровое телевидение
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?