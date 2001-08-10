Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2019
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10:49, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине отменили поезда дальнего следования

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об изменениях в расписании. Как сообщили в пресс-службе компании, они связаны с реконструкцией железнодорожной колеи на общесетевой стандарт.  5,10,22,25 и 29 апреля не будут ходить поезда дальнего следования по следующим направлениям:

№003/004 сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск отправлением из Южно-Сахалинска в 22.39, отправлением из Ноглик в 21.06;

№603/604 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Сахалинск отправлением из Южно-Сахалинска в 18.02, отправление из Ноглик в 16.44.

Также 6, 13 и 20 апреля багажное отделение железнодорожной станции Южно-Сахалинск не работает.

Пассажирская компания «Сахалин» приносит извинения за доставленные неудобства.

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