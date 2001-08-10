Для южносахалинцев проводят консультации по телефону

Южносахалинцы могут по телефону проконсультироваться по вопросам получения электронных услуг департамента землепользования и департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Специалисты расскажут о том, какие виды услуг предоставляются в этих подразделениях, и о механизме их получения через портал государственных (муниципальных) услуг Сахалинской области.

Звонки от горожан принимаются в будние дни с 14.00 до 16.00 по телефону 300-674 (доб. 1, 5).