65,16|73,17|69,18
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11:28, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Для южносахалинцев проводят консультации по телефону
Южносахалинцы могут по телефону проконсультироваться по вопросам получения электронных услуг департамента землепользования и департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Специалисты расскажут о том, какие виды услуг предоставляются в этих подразделениях, и о механизме их получения через портал государственных (муниципальных) услуг Сахалинской области.
Звонки от горожан принимаются в будние дни с 14.00 до 16.00 по телефону 300-674 (доб. 1, 5).
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