На Сахалине набирает обороты малая посевная кампания

В теплицах коллективных хозяйств высеваются семена капусты, лука для получения рассады. Цель, которая стоит перед аграриями, – по максимуму обеспечить жителей Сахалина и Курильских островов продукцией собственного производства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Всего в ходе малой посевной предстоит получить около 10 миллионов штук рассады всех видов капусты. Эта культура будет первой высажена на полях. Позже свои места в теплицах займут томаты, перец и баклажаны. Работы пройдут по графику – у всех культур и сортов индивидуальный период вегетации.

- Пик малой посевной на Сахалине придется на середину апреля. А ориентировочно в первой декаде мая, в зависимости от погодных условий, начнётся высадка рассады в открытый грунт. Затем стартует основная посевная кампания – с посадки картофеля и других овощных культур, – рассказал министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко.

Всего для малой посевной островные аграрии подготовили 17 теплиц площадью 10,6 тысяч квадратных метров. Первыми в этом году начали кампанию в АО «Совхоз Тепличный», постепенно к работам присоединяются и другие крупные хозяйства – АО «Совхоз Южно-Сахалинский», сельскохозяйственный кооператив «Соколовский», АО «Совхоз Заречное».

Обеспеченность семенами картофеля в сельхозпредприятиях области составляет 4 тысячи 476 тонн. В настоящее время в хозяйствах активно закупают минеральные удобрения, уже приобретено 85 процентов от запланированного объема, ещё 708 тонн будут доставлены в ближайшее время.

В 2019 году в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах Сахалинской области, которые обеспечивают рынок, планируется получить 38 тысяч тонн картофеля и 24 тысячи тонн овощей открытого грунта. Кроме того, будет заготовлено 165 тысяч тонн кормов для нужд животноводства.

По итогам прошлого года жители региона были полностью обеспечены овощами «борщевой группы» и картофелем собственного производства.