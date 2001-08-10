На Сахалине набирает обороты малая посевная кампания
В теплицах коллективных хозяйств высеваются семена капусты, лука для получения рассады. Цель, которая стоит перед аграриями, – по максимуму обеспечить жителей Сахалина и Курильских островов продукцией собственного производства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Всего в ходе малой посевной предстоит получить около 10 миллионов штук рассады всех видов капусты. Эта культура будет первой высажена на полях. Позже свои места в теплицах займут томаты, перец и баклажаны. Работы пройдут по графику – у всех культур и сортов индивидуальный период вегетации.
- Пик малой посевной на Сахалине придется на середину апреля. А ориентировочно в первой декаде мая, в зависимости от погодных условий, начнётся высадка рассады в открытый грунт. Затем стартует основная посевная кампания – с посадки картофеля и других овощных культур, – рассказал министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко.
Всего для малой посевной островные аграрии подготовили 17 теплиц площадью 10,6 тысяч квадратных метров. Первыми в этом году начали кампанию в АО «Совхоз Тепличный», постепенно к работам присоединяются и другие крупные хозяйства – АО «Совхоз Южно-Сахалинский», сельскохозяйственный кооператив «Соколовский», АО «Совхоз Заречное».
Обеспеченность семенами картофеля в сельхозпредприятиях области составляет 4 тысячи 476 тонн. В настоящее время в хозяйствах активно закупают минеральные удобрения, уже приобретено 85 процентов от запланированного объема, ещё 708 тонн будут доставлены в ближайшее время.
В 2019 году в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах Сахалинской области, которые обеспечивают рынок, планируется получить 38 тысяч тонн картофеля и 24 тысячи тонн овощей открытого грунта. Кроме того, будет заготовлено 165 тысяч тонн кормов для нужд животноводства.
По итогам прошлого года жители региона были полностью обеспечены овощами «борщевой группы» и картофелем собственного производства.
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