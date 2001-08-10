Холмские сотрудники ГИБДД провели акцию «Вежливый водитель, внимательный пешеход!»
В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание – дети», сотрудники ГИБДД, совместно с отрядом ЮИД школы № 9 города Холмска, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода провели акцию «Вежливый водитель, внимательный пешеход!». Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, целью данной акции стало привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме травматизма на дорогах города Холмска.
Отряд ЮИД обратился к водителям с призывом пристегиваться ремнями безопасности, использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей в автомобиле, соблюдать скоростной режим в местах массового скопления людей и при приближении к образовательным учреждениям, быть предельно внимательными.
С пешеходами проводились профилактические беседы о том, что переходить дорогу необходимо только по пешеходным переходам, перед выходом на проезжую часть убедиться в безопасности, а также носить световозвращающие элементы на одежде в темное время суток. Кроме того, пешеходам и водителям напомнили об опасностях при использовании гаджетов при пересечении проезжей части и управлении автомобилем.
Также, сотрудники Госавтоинспекции рассказали об ответственности за несоблюдение Правил дорожного движения, и о том, какие бывают последствия после ДТП.
В завершении мероприятия, всем участникам дорожного движения ЮИДовцы с пожеланиями безопасного пути, и вручили памятки с буклетами «Остановись, пропусти пешехода!», «Безопасный переход».
Сотрудники ГИБДД надеются, что участники дорожного движения прислушаются к призывам и будут соблюдать ПДД.
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