В Южно-Сахалинске готовится к открытию водноспортивный комплекс «Аква Сити»
4 апреля был подписан договор о передаче в аренду самого современного на Дальнем Востоке водноспортивного комплекса, построенного на Сахалине. По условиям акта приема-передачи, он должен быть запущен не позднее чем через 90 дней. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Общая площадь шестиэтажного здания «Аква Сити» составляет 46 тысяч квадратных метров. Два спортивных бассейна и шесть ванн водно-оздоровительной зоны позволят обслуживать около 500 тысяч человек в год.
– Арендатор – АО «Киномир» – в течение 10 лет будет обслуживать здание за свой счет и вносить арендную плату в бюджет островного региона, – отметил исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Вячеслав Епишко.
«Аква Сити» станет площадкой для массового оздоровительного проекта по обучению школьников плаванию. Ребята из Южно-Сахалинска и близлежащих районов будут заниматься в комплексе бесплатно.
Главный бассейн, размер которого 50 на 25 метров, соответствует олимпийским стандартам. Здесь будут проводиться соревнования по плаванию и водному поло. Второй бассейн – 25 на 25 метров – предназначен для повседневных тренировок спортсменов, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также в нем смогут заниматься любительским плаванием все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.
В водно-оздоровительной зоне располагаются водный городок для детей, аттракционы различной высоты и сложности, турецкие и римские бани, зона отдыха с лежаками и джакузи. В здании комплекса также предусмотрены залы силовой подготовки и «сухого» плавания, спортивный зал с раздевалками.
При водоочистке и водоподготовке бассейнов будут использоваться современные технологии и лучшее европейское оборудование, что гарантирует высокое качество воды. Обогрев помещений «Аква Сити» будет обеспечивать природный газ, что позволит значительно снизить расходы на содержание комплекса. Кроме того, особое внимание уделено безопасности – здание способно выдержать даже мощное 9-балльное землетрясение.
Строительство «Аква Сити» в рамках территории опережающего развития «Горный воздух» началось в сентябре 2014 года. После завершения строительства объект был передан в областную собственность. Затем на конкурсной основе был определен арендатор.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:18 Сегодня С 1 апреля социальные пенсии на Сахалине и Курилах проиндексированы на 2 процента
- 11:36 Сегодня Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
- 09:24 Сегодня На Сахалине стартовал проект «Здоровье нации – будущее России»
- 09:01 Сегодня В Южно-Сахалинске готовится к открытию водноспортивный комплекс «Аква Сити»
17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
09:01 29 Марта Валерий Лимаренко посетил крупный нефтегазовый комплекс в Ногликском районе
15:02 29 Марта В Южно-Сахалинске состоялась коллегия регионального минспорта
- 16:49 29 Марта На Сахалине зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества
Выбор редакции
- 16:49 Сегодня Уже неделю в Сахалинской области работает горячая линия «Здравоохранение»
- 11:04 Сегодня На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
- 10:37 Сегодня Сахалинцы успешно выступили на музыкально-теоретической олимпиаде
- 12:11 Вчера Сахалинские поклонники высокой музыки рукоплескали Юрию Башмету и камерному ансамблю «Солисты Москвы»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?