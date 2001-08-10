На Сахалине стартовал проект «Здоровье нации – будущее России»
С начала апреля по конец июля в Южно-Сахалинске пройдет цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции. Ведущие российские психологи и медицинские работники расскажут жителям области о важности принятия здорового образа жизни как нормы поведения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
С 22 по 26 апреля в большом зале дома регионального правительства состоится серия семинаров для сотрудников наркологического диспансера, участковых, социальных работников, психологов, студентов и других заинтересованных лиц. На них будут затронуты темы лечения и реабилитации наркозависимых, безопасного использования Интернета, а также профилактики зависимого поведения.
В качестве лекторов на семинарах выступят психологи с многолетним стажем – Алексей Суриков, Светлана Соловьёва, Ирина Игнатьева и специалист Сахалинского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Инна Волощук.
По итогам семинаров 26 апреля будет проведен круглый стол «Здоровье нации – будущее России». Затем организаторы проекта приступят к разработке и распространению методических материалов о вреде наркотиков и профилактике антисоциального поведения.
Планируется, что реализация проекта охватит около 1 тысячи человек. В частности, 75 сахалинцев, страдающих созависимостью, приобретут навыки противодействия ей. 50 заключенных узнают о том, как побороть вредные привычки.
Студентам СахГУ расскажут об опасности синтетических наркотиков, распространяющихся через Интернет.
Не менее 300 специалистов, работающих в сфере противодействия наркомании и алкоголизму, изучат на семинарах новые методы профилактики зависимости.
Организатором проекта «Здоровье нации – будущее России» является сахалинская автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации и реабилитации «Жизнь».
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