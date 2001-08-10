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11:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалиснкой области, 6 апреля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) продолжится весеннее разрушение прибрежного льда. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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