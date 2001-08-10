Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2019
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12:27, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

С начала года сахалинские автоинспекторы остановили 617 подозрительных водителей

С наступлением выходных и праздничных дней, как правило увеличивается количество водителей, которые вопреки ужесточению законодательства продолжают садится за руль в состоянии опьянения.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном ГИБДД, с начала года сотрудниками сахалинской Госавтоинспекции пресечены 617 нарушений водителями, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения или отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении 126 водителей были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ, за езду в нетрезвом виде повторно.

Однако, несмотря на жёсткие санкции за нетрезвое вождение, высокие штрафы и рейды ГИБДД, по-прежнему находятся безответственные граждане, рискующие своей и чужими жизнями. 

За 3 месяца текущего года на территории Сахалинской области зарегистрированы 13 ДТП по вине водителей с признаками опьянения, пострадали 17 человек и 6 граждан погибли. 

ГИБДД призывает жителей и гостей области не оставаться равнодушными и оказывать содействие в выявлении подобных нарушений ПДД. Сообщать о фактах нетрезвого вождения необходимо в дежурную часть ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель!»: 8 (4242) 789-600.

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