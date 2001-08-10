Сотрудники ГИБДД Северо-Курильского района провели акцию «Сохрани жизнь!»
В рамках проводимого на территории Сахалинской области профилактического мероприятия «Внимание – дети!» и в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах области, сотрудниками Госавтоинспекции, совместно с учащимися средней школы города Северо-Курильска» проведена акция «Сохрани жизнь!». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УГИБДД УМВД.
В начале мероприятия, сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу-инструктаж для школьников, во время которой напомнили им о Правилах дорожного движения.
После чего, дети вручали водителям агитационные листовки на тему: «Сохрани жизнь» и обращались к ним с призывом пристегиваться ремнями безопасности, использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей в автомобиле, соблюдать скоростной режим в местах массового скопления людей и быть внимательными при приближении к образовательным учреждениям.
Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что подобные мероприятия помогут сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах Сахалинской области и помогут воспитать у участников дорожного движения навыки культурного и безопасного поведения на дорогах.
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