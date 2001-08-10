Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2019
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Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
14:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске табло на автобусных остановках 6 апреля временно будут отключены

В связи с проведением профилактических работ 6 апреля электронные табло на остановках общественного транспорта будут временно отключены. Ограничения продлятся с 10:00 до 18:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Кроме того, в этот день жители и гости областного центра не смогут воспользоваться услугами портала для просмотра в режиме реального времени информации об общественном пассажирском транспорте (http://bus.yuzhno-sakh.ru/). Также не будет функционировать телефон диспетчерской службы: 51-00-51.

Администрация Южно-Сахалинска приносит извинения за временные неудобства.

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