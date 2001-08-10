В Луговом на несколько часов отключили отопление. Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской коммунальной компании, это необходимо для работ на тепловых сетях. Возобновить подачу тепла и горячей воды в жилые дома планируют до 17.00.

Ремонтные бригады СКК прилагают максимум усилий, чтобы завершить работы раньше.

СКК просит луговчан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Получить дополнительную информацию можно по телефонам диспетчерской службы СКК: 723013, 723389.