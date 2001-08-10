Тихоокеанское
информационное агентство
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15:50, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским дачникам откроют секреты хорошего урожая

Лекция по культуре выращивания овощей в зоне рискованного земледелия вновь соберет дачников в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, предыдущая встреча, которая состоялась 2 апреля, получила широкий отклик у огородников и садоводов-любителей. Тогда специалисты сахалинского филиала «Россельхозцентра» ответили на вопросы по безопасному применению средств защиты растений от вредителей и болезней, дали рекомендации по приобретению качественных семян и посадочного материала. 

По многочисленным просьбам сахалинцев организована еще одна лекция. На их вопросы ответит главный агроном филиала «Россельхозцентра» Валентина Нестеренко и начальник отдела семеноводства Тамара Таран.

Встреча пройдет 9 апреля в 18.00 в молодежном центре СахОУНБ, 2-й этаж. Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.

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