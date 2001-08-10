Южносахалинцев приглашают присоединиться к акции «Народная Победа»

С 8 апреля, до конца месяца, в Южно-Сахалинске начинается акция «Народная Победа». В этот период жители Южно-Сахалинска смогут поделиться историями своих семей и принести в пункты сбора информации семейные реликвии военного времени: фотографии, копии наградных листов, фронтовых писем и других памятных документов. Всего будет действовать 14 пунктов в учреждениях культуры, ВУЗах и клубах Центра молодежных инициатив, которые для удобства жителей расположены в разных частях города и селах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в МБУ «Центр молодёжных инициатив».

Для участия в акции можно выбрать один из удобных пунктов сбора информации, заполнить на месте небольшую анкету для уточнения содержания предоставленных материалов, которые специалист отсканирует и вернет оригиналы владельцу.

Все материалы, собранные в ходе акции, будут переданы в Музейно-мемориальный комплекс «Победа» и использованы в тематических экспозициях.

«По итогам акции сахалинцы смогут узнать о родственниках земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне. А долгосрочным итогом акции станет сохранение памятных документов о людях и событиях военных лет. Время не жалеет фотографии и фронтовые письма, а в оцифрованном виде они могут храниться вечно», – отметил директор МБУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов.

Пункты сбора информации начнут работать 8 апреля по адресам:

ММК «Победа», пр. Победы, 1 (пн-пт с 9:00 до 18:00); МБУ «ЦМИ», ул. Невельская, 31 (пн-пт с 9:00 до 18:00); Клуб «Альтаир» МБУ «ЦМИ», пр. Мира, 263-Б (пн-пт с 9:00 до 17:15); Клуб «Аэлита» МБУ «ЦМИ», ул. Емельянова, 11 (пн, ср, пт с 9:00 до 17:15, вт, чт с 9:00 до 20:00); Клуб «Ровесник» МБУ «ЦМИ», пл/р Ново-Александровск, ул. Науки, 5 (пн-пт с 9:00 до 17:15); Молодежная гостиная «Камин» МБУ «ЦМИ», ул. Поповича, 20-А (пн-пт с 9:00 до 20:30); Сахалинский государственный университет, пр. Коммунистический, 33, каб. 25, Департамент молодежной политики (пн-пт с 10:00 до 18:00); МБУ ДК «Ключи», с. Ключи, ул. Советская, 22 (вт-вс с 10:00 до 18:00); МБУ ДК «Родник», с. Березняки, ул. Крайняя, 8-А (пн-пт с 10:00 до 17:00); МБУ ДК «Электрон», жилой квартал Весточка, 2 (пн-пт с 10:00 до 20:00, сб-вс с 12:00 до 20:00); МБУ «Дальненский ДК», пос. Дальнее, ул. Ударная, 50, 1-й этаж (пн-пт с 10:00 до 16:00, сб-вс с 10:00 до 14:00); МБУ «Старорусский ДК», с. Старорусское, ул. Центральная, 12 (вт-вс с 10:00 до 17:00); МБУ ДК «Синегорье», с. Синегорск, ул. Коммунистическая, 16, (пн-пт с 10:00 до 17:00); Сахалинский институт железнодорожного транспорта, филиал ДВГУПС, ул. Физкультурная, 126-В (пн-пт с 10:00 до 17:00).

Акция «Народная Победа» проводится МБУ «Центр молодежных инициатив» города Южно-Сахалинска при поддержке Департамента культуры администрации города, Музейно-мемориального комплекса «Победа», Сахалинского государственного университета и Сахалинского института железнодорожного транспорта.