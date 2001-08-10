Уже неделю в Сахалинской области работает горячая линия «Здравоохранение»
Уже неделю в тестовом режиме в Сахалинской области работает горячая линия «Здравоохранение» по вопросам оказания медицинских услуг, запущенная по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. Чтобы повысить эффективность работы сall-центра, сахалинцев призывают давать обратную связь.
Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, меньше чем за неделю работы call-центр принял около 900 звонков. Для сравнения: в первый день работы по номеру «1-300» поступило 81 обращение, 4 апреля – 186. Большинство обращений на горячую линию касаются записи на прием к врачу, возможности взять талон на портале «Госуслуги» и лекарственного обеспечения.
Каждый день система совершенствуется. Так, чтобы сократить время ожидания ответа оператора и разгрузить горячую линию, расширяется штат call-центра. Кроме того, в каждой больнице и поликлинике островного региона определен специалист, который отвечает на вопросы, поступающие по номеру «1-300» и связанные с работой его учреждения.
– Глава региона поручил сделать так, чтобы ни один звонок по «1-300» не остался без ответа. Сейчас мы видим, что с каждым днем случаев, когда обращение на горячую линию действительно помогает людям, становится больше. Чтобы понимать, насколько качественно сработали все участники процесса, мы налаживаем систему получения обратной связи. Все недочеты и замечания фиксируются и отрабатываются, – пояснил заместитель председателя правительства области Антон Зайцев.
Номер «1-300» позволяет быстро реагировать на вопросы пациентов. Ранее обращения жителей поступали к специалистам в бумажном формате, на их отработку уходило иногда до 30 дней. Новая система призвана организовать общественный контроль в сфере здравоохранения, повысить качество и доступность медицинских услуг для жителей Сахалинской области.
Ранее Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине: привлечь к работе в больницах и поликлиниках специалистов высокого уровня, сократить очереди более чем в 2 раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием. Уже сейчас вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,5 и 2,7 миллиарда соответственно. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в 5 учреждениях. С апреля вырастут зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, которые работают по современным стандартам; принято решение об удвоении «подъемных» для специалистов, прибывающих по кадровой программе; выросли квоты на обучение сахалинцев в медвузах.
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