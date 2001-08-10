В южно-сахалинском детском саду «Журавленок» частично введен карантин

Департамент образования Южно-Сахалинска проводит служебную проверку по факту, произошедшему в детском саду №8 «Журавленок». У одного их детей случился приступ рвоты, ребенка забрали домой. Через некоторое время недомогание почувствовали еще десять детей. Уже после обращения к медикам первому заболевшему ребенку поставили предварительный диагноз «острый гастроэнтерит». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В группе проводятся карантинные мероприятия, проведена дезинфекция. Также дезинфекция выполняется во всех помещениях детского сада.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и департамента образования. Проведено совещание с руководителями образовательных учреждений, на котором еще раз обратили их внимание на необходимость системного проведения профилактических мероприятий по сохранению здоровья детей.

Родителей просят в случае возникновения тревожных симптомов незамедлительно обращаться к медикам и своевременно доводить информацию об этом до педагогов. Это особенно актуально в периоды, когда фиксируется сезонное превышение среднеуровневых показателей заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Родителям также настоятельно напоминают о контроле с их стороны за соблюдением детьми правил личной гигиены.