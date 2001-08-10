Школьников Южно-Сахалинска научили правильному поведению на железнодорожных путях
Акцию «Марафон безопасности» для учащихся Восточной гимназии, школ №11 и №16 Южно-Сахалинска провели сотрудники сахалинского территориального управления ДВЖД. В рамках мероприятия в увлекательной форме ребят научили, как правильно и безопасно вести себя на железнодорожных путях, вокзалах, переездах и путепроводах.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, данные образовательные учреждения в качестве участников были выбраны неслучайно: они расположены вблизи железной дороги. Многие ученики пересекают пути по дороге на уроки и обратно. Да и вне школы дети часто оказываются у объектов железнодорожной инфраструктуры.
- Эту акцию мы проводим в преддверии летних каникул для повышения культуры безопасности среди детей. Мы надеемся, что они не только сами будут вести себя на объектах железнодорожной инфраструктуры правильно, но и научат этому своих друзей и родителей. Наш марафон включает экскурсии в депо, музей истории железной дороги, на детскую железную дорогу в парк. Ребята узнают много нового и интересного, а в конце месяца мы проведем для них викторину с призами и подарками, на которой проверим полученные ими знания, - рассказал председатель Сахалинского регионального Молодежного совета железнодорожников Иван Алексеенко.
Проблема травматизма на объектах железнодорожного транспорта не теряет актуальности для Сахалина. Один из последних подобных случаев в Южно-Сахалинске произошел в августе 2016 года. Идущая в капюшоне и наушниках 17-летняя девушка на ул. Украинской не обратила внимания на работающий светофор, опущенный шлагбаум, сигналы дежурной по переезду и шагнула под поезд. Только чудом она осталась жива, но получила тяжелые травмы. Распространенные среди детей и подростков гаджеты отвлекают внимание, что может привести к трагедии. Огромную опасность для детей и окружающих, по словам железнодорожников, несут деструктивные увлечения вроде «зацепинга» или умышленной порчи железнодорожной инфраструктуры.
Первым этапом месячника стали теоретические занятия, во время которых железнодорожники рассказали шестиклассникам — 260 человек - основные правила безопасности. В школы пришли сотрудники ремонтного локомотивного депо, центра по организации работы железнодорожных станций, дистанции инфраструктуры. Инструкторы детской железной дороги выступали вместе с юными железнодорожниками, сверстниками слушателей акции. Лекции сопровождали показ мультфильмов и слайдов. Каждый ученик получил яркие памятки о правилах безопасности в виде закладок, расписаний уроков и комиксов.
- Все мы знаем, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Дети в отличии от взрослых не всегда могут оценить реальную опасность, предпринять какие-либо срочные мера и не успевают быстро покинуть опасную зону. С помощью таких акций ребят учат неукоснительно соблюдать требования безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, помнить, что это не место для игр. В рамках сотрудничества по пропаганде безопасного поведения детей планируется проведение регулярных совместных акций департаментом образования совместно с сотрудниками территориального управления железной дороги, - добавили в департаменте образования Южно-Сахалинска.
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