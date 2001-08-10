Администрация Южно-Сахалинска напоминает о правилах содержания строительных площадок

Администрация Южно-Сахалинска напоминает о необходимости соблюдения ряда правил: благоустройства, а также обустройства и содержания строительных площадок. Ежедневно, включая выходные и праздничные дни, сотрудники департамента общественной безопасности и контроля проверяют их соблюдение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Не допускается вынос грязи автотранспортом со строительных площадок. В зоне пропуска на объект должна оборудована мойка колес и благоустроена проезжая часть. Выезды должны иметь твёрдое покрытие или быть отсыпаны щебнем. На генподрядную организацию возлагается ответственность за уборку и содержание в чистоте строительных площадок, а также прилегающих к ним территорий и подъездов. Правила обязательны для всех участников градостроительной деятельности.

Одним из примеров недобросовестного отношения застройщиков стала улица Больничная. Там, восточнее санатория «Аралия» ведется строительство жилых домов. И даже присутствие малогабаритной мойки колес не помогает — ближайшая проезжая часть утопает в грязи. В то же время подрядчик не принимает меры по устранению нарушений. В адрес административной комиссии города продолжают поступать жалобы. А сотрудники департамента фиксируют нарушения и принимают меры административного реагирования в отношении ответственных лиц.

Зафиксированы нарушения и на улице Поповича. Там, в районе дома № 22. Как и в случае с Больничной, на объекте отсутствуют благоустроенные зоны пропуска на строительную площадку.

В адрес подрядных организаций направлены уведомления о вызове для составления протокола об административном правонарушении, после чего будет принято решение о мере ответственности.

Невыполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, влечет административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа. Для граждан - до 5 000 рублей, для должностных лиц - до 10 000 рублей, для юридических - до 50 000 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.

Южносахалинцам напоминают, что сообщить о нарушениях правил благоустройства можно в рабочее время по телефону 300-809 (доб. 4 и 8). А также прислать фото (с обязательным указанием даты, места и времени съёмки) на электронную почту o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru.