В администрации Южно-Сахалинска разрабатывают проект реконструкции дороги на Синегорск

В администрации областного центра разрабатывают проект реконструкции дороги на Синегорск. На подступах к самому отдаленному селу городского округа уже проводят подготовительные работы сразу на двух участках.

В ближайшее время специалисты приступят к ремонту асфальтированного отрезка трассы между Ключами и Санаторным. Тендер на эти работы уже размещен на портале государственных и муниципальных закупок. Параллельно грунтовый участок дороги, проходящий на возвышенностях, очищают от снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Из-за особенностей рельефа слой грунта там небольшой, около 50 сантиметров, а сразу под ним находится глина, не пропускающая воду. Минувшей осенью, во время дождей, земля напиталась водой, а уже в ноябре верхний слой грунта промерз. Поэтому сейчас грейдеровать и отсыпать его бессмысленно, отмечают специалисты. Именно для того, чтобы земля быстрее оттаяла, с проезжей части убрали снег, а канавы, идущие вдоль дороги, прочистили. Как только установится стабильная теплая погода, перевал постепенно оттает и высохнет. Тогда проезжую часть приведут в порядок.

Параллельно в администрации города прорабатывают комплексный план развития Синегорска, который включает в себя и капитальное обновление дороги между селом и Санаторным. Среди возможных вариантов - замена грунта на всю глубину промерзания, около полутора метров. Эксперты считают, что такая мера позволит избежать в дальнейшем обводнения дороги. А в обозримой перспективе перевал оденут в асфальт. В процессе заключения находится контракт на топосъемку трассы, а документацию на проектирование дороги проверяют в городском департаменте централизованных закупок. Аукцион на эти работы могут разыграть уже до конца апреля.