На Сахалине программу по расселению аварийного жилья выполнят быстрее

В правительстве Сахалинской области прошло заседание, которое глава региона собрал по возвращении из рабочей командировки в Москву. На обсуждение Валерий Лимаренко вынес две важных для области темы: расселение аварийного и ветхого жилья и строительство муниципальных дорог, сообщили ТИА «Острова» его участники.

– Во время своих рабочих поездок по районам обнаружил скрытую проблему: в Сахалинской области большой объем жилфонда с высокой степенью износа, который официально не признан аварийным. Сегодня главам муниципальных образований поручено организовать специализированное обследование проблемных домов, определить земельные участки под строительство новых. Необходимо ускорить переселение людей из квартир, которые угрожают жизни и здоровью людей, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

По состоянию на 1 января 2017 года в островном регионе аварийным было признано 128,1 тысячи квадратных метров жилья. К началу этого года объемы такого жилфонда выросли до 262,2 тысячи «квадратов». Всего же аварийного и потенциально аварийного жилья в области – более 1,18 миллиона квадратных метров или 9,3 процента от общего жилфонда.

Изначально планировалось, что жителей домов, признанных непригодными, переселят в течение шести лет. Однако Валерий Лимаренко на заседании правительства поручил завершить работу уже в 2020 году.

Переселение будет проводиться по нескольким направлениям: строительство новых жилых домов, приобретение квартир на первичном рынке у застройщиков, а также на вторичном рынке. Кроме того, переселенцам после капитального ремонта будут предоставляться квартиры из пустующего муниципального жилищного фонда. Собственники жилых помещений в аварийных домах смогут получить выкупную стоимость своих квартир и приобрести жилье.

Валерий Лимаренко поручил ввести поощрительные выплаты для тех муниципальных образований, которые успешнее всего будут выполнять задачи по ликвидации аварийного жилфонда. Кроме того, введена новая практика – районные власти теперь будут подписывать с жильцами аварийных домов предварительные соглашения о намерениях. В документе укажут адрес нового дома, количество комнат, площадь квартиры и сроки переселения. А жильцы, которые первыми сообщат о потенциальной аварийности своих домов, получат приоритет при переселении.

По инициативе врио губернатора, в программу расселения впервые включены пять муниципалитетов, которые раньше в ней не фигурировали. Это Охинский, Ногликский, Макаровский, Александровск-Сахалинский и Смирныховский городские округа. Их руководители намерены брать на вооружение опыт Южно-Сахалинска, который одним из первых в области завершил работу по ликвидации ветхого жилфонда, признанного таковым до 2012 года. Сегодня в городе формируют площадки под строительство, где можно будет возвести почти полмиллиона квадратных метров жилья.

Валерий Лимаренко отметил, что правительство области поможет всем районам в выполнении задачи по переселению людей из проблемного жилфонда. Для этого региональные власти, главы муниципальных образований и депутаты областной Думы будут работать как единая команда.

– Сегодня мы актуализируем программу переселения людей из ветхих и аварийных домов, необходимо включить пять районов, которые изначально не были учтены. Важно, что определяя стратегию социально-экономического развития Сахалина и Курил, глава Сахалинской области ориентируется на реальные потребности людей, – сказал председатель областной Думы Андрей Хапочкин.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу полностью решить проблему ветхого и аварийного жилья, удвоить темпы строительства до 500 тысяч квадратных метров в год, закончить к 2025 году капремонт всех многоквартирных домов и дворов области. Уже принято решение увеличить в 3 раза – до 4 млрд рублей – финансирование программы по переселению из аварийного жилья. С переселенцами будут заключать «Соглашение о намерениях», чтобы они заранее знали, куда и когда переедут. С Минобороны Российской Федерации подписан документ о передаче неиспользуемых земель под строительство, введены новые дома в Охе, Ногликах, Южно-Курильске. Готовятся к благоустройству 200 дворов и 600 домов.