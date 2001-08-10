В Южно-Сахалинске зафиксированы факты незаконной расклейки информационных сообщений. Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, руководство компании, а также сотрудники организаций, с которыми у нее были заключены договоры на расклейку информационных сообщений, вызваны для разбирательства и дальнейшего составления протокола об административных правонарушениях по многочисленным фактам нарушения действующих правил благоустройства.

Как рассказали в департаменте общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска, за прошлую неделю специалисты ведомства получили десятки обращений от горожан. Люди жаловались на неизвестных лиц, которые расклеивали информационные листовки на заборах частных домовладений.

Сотрудники департамента оперативно выезжали на места, откуда поступали сигналы, и общались с горожанами, чье имущество пострадало от действий расклейщиков. Сейчас, когда собраны все необходимые документы, а также фотоматериалы, административная комиссия Южно-Сахалинска принимает меры реагирования. Это в первую очередь, как было указано выше, составление протокола.

Нарушение правил благоустройства, к которым в том числе относится и незаконная расклейка информационных сообщений, влечет административную ответственность, предусмотренную законом Сахалинской области "Об административных правонарушениях в Сахалинской области", в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - до 5 000 рублей, на должностных лиц - до 10 000; на юридических - до 50 000 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается в несколько раз.

Южносахалинцы могут сообщить о нарушении правил благоустройства на территории городского округа в административную комиссию по телефону 300-809 (доб. 4 и 8) в рабочее время, а также прислать фото- и видеоматериалы, подтверждающие факт совершения правонарушения (с обязательным указанием даты, места и времени), на электронную почту: o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru.

Прецеденты, когда за подобные действия привлекали к ответственности, в Южно-Сахалинске уже есть. Так, в конце прошлого года городской суд полностью удовлетворил иск мэрии о взыскании ущерба с расклейщика незаконной рекламы. За порчу городского имущества и нарушение правил благоустройства он заплатил свыше 20 000 рублей. Плюс порядка 9 000 взыскано по линии административной комиссии в виде штрафов.