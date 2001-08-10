Валерий Лимаренко поручил увеличить долю асфальтированных муниципальных дорог до среднероссийского уровня
В сахалинском правительстве прошло заседание, которое глава региона собрал по возвращении из рабочей командировки в Москву. На обсуждение были вынесены две важных для области темы: расселение аварийного и ветхого жилья и строительство муниципальных дорог. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе губернатора.
Сегодня по доле протяженности муниципальных автодорог с твердым покрытием Сахалинская область находится на 9 месте в Дальневосточном федеральном округе и на 73 месте в целом по стране. Среднее значение данного показателя в регионе - 34,2 процента, по России - более 57 процентов. Валерий Лимаренко поставил задачу – довести протяженность асфальтированных дорог в области до среднероссийского уровня.
- Чтобы решить эту задачу, мною принято решение перераспределить бюджетные средства на ремонт дорог в 2019 году в пользу муниципальных и межмуниципальных. Люди и в городах, и в селах должны жить в комфортных условиях. Главам районов необходимо до 15 апреля подать заявки на дополнительное финансирование, - отметил Валерий Лимаренко.
Для нужд самого крупного в области населенного пункта - Южно-Сахалинска - по поручению врио губернатора в этом году дополнительно выделят 620 миллионов рублей. Средства пойдут на реконструкцию дорожного полотна Коммунистического проспекта, а также на ремонт и текущее содержание транспортных магистралей города.
- Это существенная финансовая помощь, которая позволит нам значительно улучшить состояние дорог, - сказал мэр города Сергей Надсадин. - На сегодняшний день в областном центре 209 километров автодорог нуждаются в ремонте. Очевидно, что транспортные артерии города должны быть не хуже трасс федерального и регионального значения, по ним чаще ездят люди.
Свои потребности на 2019 год озвучили главы Корсаковского района – 100 миллионов рублей, Охинского – 178 миллионов и Ногликского – 30 миллионов рублей. Валерий Лимаренко отметил, что все заявки будут удовлетворены в полном объеме. Остальные муниципалитеты должны предоставить сведения в ближайшее время.
Подводя итог обсуждению вопроса, врио губернатора отметил, что по предварительным расчетам, на приведение в порядок островных дорог потребуется 51 миллиард рублей. Средства будут выделены как из областного, так и федерального бюджета. Сахалинские власти сейчас ведут переговоры с Министерством транспорта РФ о выделении дополнительного финансирования.
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