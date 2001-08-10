Сахалинский минлесхоз готовится к пожароопасному сезону

Региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства обновляет специализированную технику и оборудование. В 2018 году за счет средств областного бюджета было приобретено 30 единиц специализированной техники, современных средств навигации и связи. На 2019 год запланирована покупка еще 16 единиц лесопожарной техники. В настоящее время шесть единиц закуплены и распределены по лесопожарным подразделениям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве.

Кроме этого с 16 по 18 апреля министерство проведет межведомственные комплексные учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров. Воздушные тренировки личного состава парашютно-десантной пожарной службы будут проведены по прибытию воздушных судов.

Пожароопасный сезон на территории Сахалинской области традиционно начинается 1 мая. Уже разработана нормативно-правовая база, предусмотрен порядок наращивания сил и средств, создан оперативный штаб по охране лесов от пожаров. На муниципальном уровне организованы районные комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством глав муниципальных образований, в состав которых входят представители МЧС, полиции, прокуратуры, главные лесничие, руководители предприятий и специализированных областных автономных учреждений. Выполняются профилактические работы.

Пожароопасные сезоны прошлых лет показали высокую эффективность применения авиации при тушении лесных пожаров и мониторинге, особенно в удаленных и труднодоступных районах области. Для этих целей будут привлечены три воздушных судна. Кроме того, проведены процедуры по отбору поставщиков на оказание транспортных услуг по тушению лесных пожаров авиационным способом.

Общая численность подразделений, непосредственно осуществляющих тушение лесных пожаров составляет 270 человек, в том числе группировка парашютно-десантной пожарной службы в количестве 47 человек.

В целях повышения уровня профессиональной подготовки ежегодно работники лесопожарных формирований проходят повышение квалификации и обучение по дополнительным специальностям.