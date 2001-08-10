Тымовские автоинспекторы провели занятие по ПДД в детском саду
В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сотрудники тымовской ГИБДД посетили дошкольное образовательное учреждение в селе Молодежное. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
С воспитанниками подготовительной группы инспектор провела профилактическую беседу по Правилам дорожного движения. Дошкольникам рассказали о пешеходных переходах, о том, какими знаками он обозначается и о правилах перехода, которыми должен руководствоваться пешеход. Затем, на макете пешеходного перехода, воспитанники попробовали себя в роли пешеходов и водителей, отрабатывая навыки правильного поведения на дороге. Дети смогли наглядно разобрать опасные дорожные ситуации, в которых может оказаться каждый пешеход.
В завершении мероприятия, инспектор вручила всем участникам светоотражающие элементы, предварительно рассказав о пользе их использования, и о принципе работы при попадании света фар в темноте.
Дошкольники с большим интересом участвовали в беседе, задавали интересующие вопросы, как правильно поступать в различных дорожных ситуациях и приводили свои личные примеры. В заключении, юные пешеходы пообещали не нарушать порядок на дороге, быть внимательными и осторожными, соблюдать Правила дорожного движения.
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