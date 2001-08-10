Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2019
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Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности
12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалиснкой области, 10 апреля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием потепления и отжимного ветра продолжится весеннее разрушение прибрежного льда и вынос его в открытое море. Выходить на лёд крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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