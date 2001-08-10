Школьники Сахалинской области пишут всероссийские проверочные работы

В образовательных учреждениях Сахалина проходят Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся четвертых, пятых, шестых, седьмых, десятых и одиннадцатых классов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.

Учащиеся четвертых классов пишут ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру, пятиклассники – по русскому языку, математике, истории и биологии. Ученики шестых классов выполняют Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, географии, истории, биологии, обществознанию. Для учащихся седьмых, десятых и одиннадцатых классов ВПР проводятся по решению образовательных учреждений. Ученики седьмых классов могут писать ВПР по математике, русскому языку, иностранному языку, обществознанию, биологии, географии, физике и истории. Десятые классы - по географии. Одиннадцатиклассников ждут ВПР по истории, биологии, физике, географии, иностранному языку, химии.

- Всероссийские проверочные работы – это обычные итоговые контрольные работы по общеобразовательным предметам. Они проводятся по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. Учащиеся всех субъектов РФ выполняют задания по школьной программе, - сказала директор Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области Наталья Пескова.

Проверка Всероссийских проверочных работ проводится по единым критериям. Результаты работы ВПР могут использоваться образовательными организациями для индивидуальной работы с учащимися. Результаты работ не влияют на перевод школьников в следующий класс и на получение аттестата.