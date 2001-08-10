Работникам южно-сахалинского аэропорта рассказали о преимуществах электронных услуг

Для работников аппарата управления АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» провели выездную консультацию по вопросам получения государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Мероприятие было организовано специалистами аналитической службы МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска». Они рассказали о возможностях портала Госуслуг, преимуществах получения услуг в электронном виде, как отслеживать статус поданных запросов на каждом этапе и ряде других преимуществ, которые востребованы и спектр которых регулярно пополняется. Работники аэропорта, желающие зарегистрироваться на портале, заполнили анкеты и уже завтра могут воспользоваться электронными сервисами портала Госуслуг, не простаивая в очередях и экономя свое время.

На сегодняшний день администрация Южно-Сахалинска предоставляет 88 услуг, почти половину можно получить в электронном виде. С помощью портала gosuslugi.ru любой гражданин может воспользоваться услугой, не тратя время на личный визит в учреждение. Среди наиболее востребованных - услуги сферы образования, строительства и земельных отношений.

Полный перечень электронных услуг администрации Южно-Сахалинска представлен на официальном сайте: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2934.