Сахалинцев и курильчан приглашают на всероссийский молодежный форум «Восток»

С 25 июня по 3 июля в Приморском крае впервые пройдет Всероссийский молодежный форум «Восток». Мероприятие объединит порядка 600 молодых людей. На платформе АИС «Молодежь России» уже открыт прием заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

К участию в форуме приглашается молодежь России и Дальнего Востока, а также иностранных государств в возрасте от 18 до 30 лет – молодые парламентарии, педагоги и преподаватели, предприниматели, социальные предприниматели, урбанисты, архитекторы, event-менеджеры, журналисты, добровольцы, молодые специалисты.

Для прохождения конкурсного отбора кандидатам необходимо подать свою заявку, иметь рекомендации с места учебы или работы, профильное образование по одному из тематических направлений форума, а также опыт проектной и общественной деятельности.

Регистрация https://myrosmol.ru/event/26097