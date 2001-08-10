В Сахалинской области растет число многодетных семей. Сегодня в островном регионе проживает 6391 семья, имеющая троих и более детей. Росту рождаемости на островах способствует объемный пакет мер социальной поддержки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Сахалинской области.

- Особое внимание мы уделяем помощи семьям с детьми, для которых сегодня действуют более 50 различных видов социальных гарантий. Это единовременные и ежемесячные выплаты при рождении детей, региональный материнский капитал, улучшение жилищных условий и ряд других. Правительство и дальше будет расширять, и совершенствовать меры поддержки, - отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.

Социальная поддержка предусмотрена на каждом значимом для семьи этапе: от ежемесячных выплат на питание беременных женщин, до улучшения жилищных условий.

Сегодня все многодетные семьи в области получают ежемесячную выплату на каждого ребенка. С учетом индексации она составляет 2551 рубль. С начала года эта мера поддержки получена на 20878 детей.

- Такая поддержка, особенно когда нужно ухаживать за маленькими детьми, совсем не лишняя. Кроме того, ранее мы получили продуктовые наборы, материнский капитал, компенсацию за детские путевки в лагерь. Сейчас нужно решать жилищный вопрос, так что снова планируем обратиться за помощью в социальную защиту, - рассказала южносахалинка Елена Ватажникова, которая воспитывает троих детей.

Напомним, Сахалинская область - один из немногих регионов, где многодетным выделяют значительные средства на улучшение жилищных условий.

- При рождении третьего или последующих детей многодетная семья может получить выплату в половину стоимости приобретаемого или строящегося жилья, но не более 2 миллионов рублей. В этом году данной мерой воспользовались 86 семей, общая сумма выплат составила более 140 миллионов рублей, - отметила руководитель центра социальной поддержки Ярослава Захарова. - Единовременную выплату до 2 миллионов рублей семья с тремя и более детьми может получить также при заключении жилищного договора с Сахалинским ипотечным агентством.

Еще более весомую денежную помощь получают нуждающиеся в жилье семьи, в которых четверо и более детей. За счет областного бюджета им предоставляется единовременная выплата, покрывающая затраты на приобретение жилья в полном объеме (в среднем 7,5 миллионов рублей на семью).

Также в области многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и состоящих на учете в органах местного самоуправления, предоставляются бесплатно в собственность земельные участки в соответствии с Указом Президента РФ.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу активнее расширять соцподдержку и снижать уровень бедности: речь идёт, в том числе, о помощи семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам. До 5 млн рублей в год выросла сумма адресной помощи тяжелобольным сахалинцам, введены единовременные выплаты для инвалидов I и II групп на строительство и приобретение жилья (до 3,5 млн рублей), единовременные выплаты для семей ветеранов боевых действий, появились компенсации для владельцев частных домов на приобретение дров. На новые меры соцподдержки из бюджета направят более 400 млн рублей.