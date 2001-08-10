Дороги Шикотана и Кунашира будут с асфальтовым покрытием

В Южно-Курильском районе откликнулись на предложение Валерия Лимаренко, принявшего решение перераспределить бюджетные средства на ремонт дорог в 2019 году в пользу муниципальных и межмуниципальных. Главам районов предложено до 15 апреля подать заявки на дополнительное финансирование. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.

В Южно-Курильском районе в настоящее время уже ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 8, 39 км (ул. 3-е Сентября, пгт Южно-Курильск; автомобильная дорога пгт Южно-Курильск - п. Горячий пляж; автодорога пгт. Южно-Курильск – с. Отрада; ул. Победы, пгт Южно-Курильск; ул. Школьная, пгт Южно-Курильск; объездная дорога до водолечебницы п. Горячий Пляж).

Кроме этого, администрацией направлены заявки в правительство Сахалинской области на дополнительное финансирование в размере 107,9 млн руб. на инженерные изыскания существующих грунтовых дорог дополнительно по пяти объектам, общей протяженностью 8,035 км (ул. Нагорная с. Головнино; ул. Молодежная с. Дубовое; ул. Торговая Крабозаводское; ул. Студенческая, ул. Спортивная, ул.50 лет СССР, ул. Болотная, ул. Молодежная, ул. Энтузиастов с. Малокурильское; ул. Таежная, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Зеленая с. Отрада).

Как рассказал мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, - на Шикотане пока нет ни одного километра асфальтированных дорог. Это не допустимо в наших условиях. Мы совместно с правительством области проводим большую работу по строительству и реконструкции дорог местного значения. Направлена заявка на приобретение 2-х асфальтовых заводов для о. Кунашир и о. Шикотан. Также на Шикотане ведутся работы по оформлению щебеночного карьера: произведены горно-подготовительные работы (взрывные, вскрышные работы) и оформляется ввод в эксплуатацию. Фирма "Сахагрострой" на участке "Крабовый" провела горно-подготовительные работы и сейчас готова выйти на конкурс по строительству автодорог на Шикотане.

В 2018 году завершено проектирование автодороги между селами Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан. Получены положительные результаты госэкспертизы. Протяженность асфальтового покрытия составляет 9,75 километров Сумма работ составит 789 120,31 тыс. рублей. Строительство данного объекта разделено на три этапа. Сначала будут асфальтированы две улицы в с. Малокурильское, затем - две улицы в с. Крабозаводское и 3 этап - это межпоселковая автодорога. Завершение работ по плану в 2022 году. В ближайшее время будет разыгран конкурс.