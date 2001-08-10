В Сахалинской области приступили к реализации федерального проекта «Старшее поколение». Теперь островитяне предпенсионного возраста могут пройти профессиональное переобучение на новую специальность или повысить свою квалификацию. Стать «студентом» может любой сахалинец, которому до выхода на заслуженный отдых осталось менее пяти лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства области.

Обучение проходит по специальностям, востребованным на региональном рынке труда, как в очной, так и в дистанционной форме. Первыми к переобучению приступили более 40 сахалинцев. Среди которых: бухгалтеры, воспитатели, специалисты в сфере закупок. Повышают имеющуюся квалификацию повара, электрогазосварщики, операторы котельного оборудования и другие.

Татьяна Марченко работает бухгалтером-кассиром в совхозе «Соколовском». По программе переподготовки для граждан предпенсионного возраста она без отрыва от производства по вечерам повышает свою квалификацию.

- Сейчас для меня главная задача - изучение программы «1С: бухгалтерия». По ней уже давно работают во всех предприятиях. Не только в сельском хозяйстве. Поэтому жизненная необходимость переходить на новую программу, - поделилась Татьяна Марченко.

Ее коллега, бухгалтер по закупке товара СПК «Соколовский» Валерия Зайцева также пошла на курсы переподготовки.

- Учитывая постоянное внедрение новых технологий в рабочий процесс, повышение квалификации необходимо. Обучение мне нравится. Мы справляемся, - рассказала женщина.

По проекту работодателям предусмотрена компенсация расходов на обучение предпенсионеров. Стоимость обучения одного работника предпенсионного возраста специалисты Министерства труда и социальной защиты РФ определили в размере не более 68,5 тысячи рублей из расчета курса обучения продолжительностью 3 месяца. Средства на эти цели выделяются из федерального и областного бюджетов. А незанятым гражданам предпенсионного возраста, ищущим работу, помимо бесплатного обучения положена и стипендия. Она начисляется в размере минимального размера оплаты труда в месяц, увеличенного на районный коэффициент.

В агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области отмечают, что переподготовка граждан предпенсионного возраста способствует продолжению трудовой деятельности.

- Как правило, предпенсионеры - профессионалы высокого уровня. Программа повышения квалификации позволит им овладевать современными технологиями и идти в ногу со временем, - отметила начальник управления профориентации агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Петрова.

Мероприятие проекта «Старшее поколение» реализуется в соответствии с поручением Президента Владимира Путина. Всего в текущем году в Сахалинской области пройдут обучение более 200 граждан предпенсионного возраста.