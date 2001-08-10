Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2019
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10:21, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтеры Южно-Сахалинска предложат горожанам улыбнуться, как Гагарин

В день космонавтики, 12 апреля, южносахалинские волонтеры присоединятся ко Всероссийской акции «Улыбка Гагарина». В этот день активисты волонтерского центра ЦМИ выйдут на центральные площади города и предложат жителям и гостям Южно-Сахалинска сделать фотоколлаж вместе с портретом Юрия Гагарина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в МБУ «Центр молодежных инициатив». После этого каждый участник акции получит листовку с информацией о достижениях и рекордах отечественной космической отрасли и значок с изображением Юрия Гагарина или космического корабля «Восток-1». Встретить волонтеров можно 12 апреля с 13 до 15 часов на Главпочтамте, площади перед СМТЦ им. А.П.Чехова и в городском парке им. Ю.Гагарина.

Акция продолжится в интернете, где каждый пользователь социальных сетей сможет сделать фотоколлаж с улыбающимся Юрием Гагариным и опубликовать его с рассказом о современных достижениях российской космонавтики. Посты будут сопровождаться хэштегами #улыбкагагарина и #южносахалинск.

Акция проводится Центром молодежных инициатив Южно-Сахалинска при поддержке администрации города и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

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