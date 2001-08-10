Южносахалинцам напоминают о переходе на цифровой формат телевизионного вещания

Считанные дни остались до отключения аналогового телевизионного вещания. 15 апреля Южно-Сахалинск и вся Сахалинская область вместе с рядом регионов РФ перейдут на цифровой формат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Уже на следующей неделе перестанут работать телевизоры у тех, кто:

- не подключен к кабельному или спутниковому ТВ;

- имеет телевизор модели выпуска ранее 2013 года;

- не купил цифровую ТВ-приставку.

В этой связи администрация Южно-Сахалинска напоминает горожанам о ключевых моментах, связанных с переходом на цифровое эфирное вещание.

Прежде всего стоит отметить, что сейчас активно работает региональная «горячая линия» МФЦ Сахалинской области 8-800-100-00-57, позвонив на которую южносахалинцы получат подробную инструкцию по подключению цифровых приставок, а отдельные категории горожан (одинокие пенсионеры, инвалиды и др.) смогут оставить заявку на то, чтобы это сделали волонтеры.

С начала работы линии от горожан поступило 195 заявок. Полностью отработаны 111. Оставшиеся 89 будут закрыты в самое ближайшее время. По информации МБУ «Центр молодежных инициатив», ежедневно помощь в подключении цифровых приставок оказывают более 20 волонтеров. Вместе с тем администрация города акцентирует внимание жителей на том, что в первую очередь отрабатываются заявки тех, кто реально не может самостоятельно перевести свой телевизор на «цифру».

- Это одинокие бабушки, люди с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие родственников, которые могли бы им помочь. Сейчас волонтеры работают в крайне напряженном режиме, каждый человек за день обходит несколько адресов. Оставшиеся 89 заявок - это работа максимум на четыре дня. Но бывают случаи, когда волонтеров вызывают вполне трудоспособные молодые люди, которым по силам самостоятельно подключить цифровую приставку, в то время как реально нуждающиеся люди старшего поколения ждут своей очереди. В этой связи мы еще раз напоминаем горожанам весь алгоритм. Он не сложнее подключения обычной компьютерной приставки «Денди», в которую многие играли в детстве. Кроме того, если вы самостоятельно подключили приставку у себя дома, окажите помощь своим родителям, соседям, - обращается к населению директор МБУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов.

Итак, первое. Необходимо приобрести саму приставку. Случались ситуации, говорят в ЦМИ, когда люди были уверены, что все необходимое оборудование принесет с собой волонтер. Это не так - приставку гражданин покупает самостоятельно. И здесь есть ряд моментов. Приобретать ее необходимо только в специализированных магазинах бытовой техники, не на рынках или у третьих лиц. Цена качественной приставки, которая прослужит не один год, должна быть не менее 1 тысячи рублей. Перед походом в магазин сфотографируйте выходы на своем телевизоре и покажите данное фото продавцу - это поможет подобрать приставку, подходящую именно вашему телевизору. При переводе телевизора старой модели на «цифру» стоит учесть, что переключать каналы можно будет только через приставку, поэтому при ее покупке необходимо убедиться в наличии пульта.

Второе. Обязательно брать чек. Горожанам напоминают о том, что можно получить компенсацию понесенных расходов на приобретение приставки. На единовременную выплату до 15 тысяч рублей имеют право малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане. Для ее оформления необходимо обратиться в районные отделения КУ «Центр социальной поддержки населения Сахалинской области». В Южно-Сахалинске оно расположено по адресу: ул. Пограничная, 33. Телефоны для справок: 494-319, 494-317.

По линии департамента социальной политики областного центра отдельные категории горожан также могут рассчитывать на единовременную выплату до 2 тысяч рублей. Это ветераны Великой Отечественной войны, малообеспеченные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, получающие ежемесячное пособие на ребенка, неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп.

Для оформления выплаты нужно обратиться в департамент социальной политики по адресу: ул. Комсомольская, 169. Телефоны: 300-720, 300-714. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льготы, а также паспорт, кассовый чек и его копию.

Третье. Убедиться, что все розетки, антенны и разъемы в телевизоре рабочие. Антенна обязательно должна быть дециметрового или всеволнового диапазона (ДМВ/UHF). Метровая антенна, которая использовалась до цифрового эфира в аналоговом формате, не будет принимать дециметровый сигнал.

Четвертое. Волонтер оказывает исключительно помощь в подключении в рамках своей компетенции. Все вопросы о технологических характеристиках оборудования и т. п. горожанам следует адресовать на вышеуказанную региональную горячую линию. Также работает федеральная - 8-800-220-20-02.

Еще раз подчеркиваем: клиентов кабельного и спутникового ТВ изменения не коснутся. Кроме того, не придется покупать дополнительное оборудование владельцам современных телевизоров, способных обрабатывать сигнал в формате DVB T2. Они уже могут смотреть 20 популярных российских каналов в «цифре».

Напоминаем, что на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска создан специальный раздел, в котором размещена самая актуальная информация по переходу на ЦЭТВ, а также подробные пошаговые инструкции по подключению http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2788/1712.