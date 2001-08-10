Тихоокеанское
информационное агентство
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12:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине появится ресурсный центр добровольчества «Молоды Душой»

На Сахалине появится ресурсный центр добровольчества «Молоды Душой»

Победителем Всероссийского конкурса на открытие регионального центра по федеральной программе «Молоды Душой» стал островной регион. Его проводили в целях развития добровольчества среди людей «серебряного возраста». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На Всероссийский конкурс подали 201 заявку из 66 субъектов страны и только 10 стали победителями. В списке лучших оказалась Сахалинская область. В регионе активно выстраивают работу с волонтерами старшего поколения. Например, в прошлом году в областном центре состоялся форум «Серебряных волонтеров». Кроме этого, добровольцы старшего поколения активно участвуют в различных акциях и мероприятиях, которые проходят на Сахалине и Курилах.

- Большую работу мы провели в Год добровольца, который проходил во всей стране в 2018. Волонтерство среди людей старшего поколения становится все популярнее. В основном, серебряные волонтеры помогают молодым людям. Они возглавляют различные объединения, проводят с ребятами акции и тем самым передают им свой опыт, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

В настоящее время организована работа по детальной проработке концепции центра «Молоды Душой». Предполагается, что в стенах центра серебряные волонтеры смогут получить новые знания, умения и компетенции. Дополнительно, там будут проходить обучающие курсы и различные мастер-классы «серебряного» волонтерства.

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