На Сахалине появится ресурсный центр добровольчества «Молоды Душой»

Победителем Всероссийского конкурса на открытие регионального центра по федеральной программе «Молоды Душой» стал островной регион. Его проводили в целях развития добровольчества среди людей «серебряного возраста». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На Всероссийский конкурс подали 201 заявку из 66 субъектов страны и только 10 стали победителями. В списке лучших оказалась Сахалинская область. В регионе активно выстраивают работу с волонтерами старшего поколения. Например, в прошлом году в областном центре состоялся форум «Серебряных волонтеров». Кроме этого, добровольцы старшего поколения активно участвуют в различных акциях и мероприятиях, которые проходят на Сахалине и Курилах.

- Большую работу мы провели в Год добровольца, который проходил во всей стране в 2018. Волонтерство среди людей старшего поколения становится все популярнее. В основном, серебряные волонтеры помогают молодым людям. Они возглавляют различные объединения, проводят с ребятами акции и тем самым передают им свой опыт, - отметил заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

В настоящее время организована работа по детальной проработке концепции центра «Молоды Душой». Предполагается, что в стенах центра серебряные волонтеры смогут получить новые знания, умения и компетенции. Дополнительно, там будут проходить обучающие курсы и различные мастер-классы «серебряного» волонтерства.